Нижегородские власти прокомментировали показанный на прямой линии мусор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мусор с контейнерной площадки в поселке Гагино, фотография которой была показана во время прямой линии с президентом России, был убран еще до ее начала, сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фотографии свалок из разных регионов России, в том числе из поселка Гагино Нижегородской области, были продемонстрированы во время прямой линии с президентом в четверг.

"Мы отслеживаем ситуацию не только по звонкам на "горячую линию", но и по жалобам в соцсетях. Если говорить об обращении жителя села Гагино, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом, то мусор с контейнерной площадки на улице Западной был вывезен региональным оператором еще до начала прямой линии в соответствии с графиком", - сообщил Никитин.

Он отметил, что бочка с мусором на озере Моховое, которая также присутствовала на фото, была самостоятельно установлена жителями. "Сейчас она также очищена. Вместо нее планируется рядом с озером разместить нормальный контейнер, из которого отходы будут регулярно вывозиться", - заявил губернатор.

Никитин назвал контейнерные площадки "витриной" реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Как отметил президент, проблемы в сфере обращения с отходами накапливались очень и очень давно. Сейчас мы в начале пути формирования устойчивой системы в сфере обращения с ТКО. Тема с контейнерными площадками одна из самых важных в переходе на новую систему обращения с отходами. Это своеобразная "витрина" реформы", - сказал он.

Никитин подчеркнул, что как руководитель рабочей группы госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" тесно знаком с проблемой.

"Вне зависимости от того, кто будет нести ответственность за состояние контейнерных площадок, они должны содержаться в порядке. В связи с этим разрабатываются различные механизмы субсидирования таких работ. Это может быть софинансирование за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Есть и другие возможности, чтобы сделать формирующуюся систему более эффективной, например, применение информационных технологий для контроля за вывозом мусора. Такие решения уже применяются в некоторых регионах", - отметил глава региона.

По его словам, на территории Нижегородской области существует более 18,5 тысячи контейнерных площадок. Однако необходимы еще более 13 тысяч контейнерных площадок и более 26 тысяч контейнеров.

"Общая потребность в финансах на эти цели предварительно оценивается в 840 миллионов рублей. Мы решили из областного бюджета в 2019 году выделить около 400 миллионов рублей. 250 миллионов планируется направить на обустройство контейнерных площадок, 146 миллионов - на закупку контейнеров и бункеров. Разработано и типовое решение для контейнерных площадок, чтобы его могли использовать муниципалитеты и не тратили средства на разработку своих проектов", - подчеркнул Никитин.

Он заявил, что в регионе ведется тщательный контроль за текущей ситуацией. В конце прошлого года начала работу "горячая линия", на которую поступило более 7600 звонков, из них около 1600 – это обращения по вопросам ненадлежащего содержания контейнерных площадок.