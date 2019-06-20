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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Нижегородские власти прокомментировали показанный на прямой линии мусор

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мусор с контейнерной площадки в поселке Гагино, фотография которой была показана во время прямой линии с президентом России, был убран еще до ее начала, сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Фотографии свалок из разных регионов России, в том числе из поселка Гагино Нижегородской области, были продемонстрированы во время прямой линии с президентом в четверг.
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"Мы отслеживаем ситуацию не только по звонкам на "горячую линию", но и по жалобам в соцсетях. Если говорить об обращении жителя села Гагино, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом, то мусор с контейнерной площадки на улице Западной был вывезен региональным оператором еще до начала прямой линии в соответствии с графиком", - сообщил Никитин.
Он отметил, что бочка с мусором на озере Моховое, которая также присутствовала на фото, была самостоятельно установлена жителями. "Сейчас она также очищена. Вместо нее планируется рядом с озером разместить нормальный контейнер, из которого отходы будут регулярно вывозиться", - заявил губернатор.
Никитин назвал контейнерные площадки "витриной" реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
"Как отметил президент, проблемы в сфере обращения с отходами накапливались очень и очень давно. Сейчас мы в начале пути формирования устойчивой системы в сфере обращения с ТКО. Тема с контейнерными площадками одна из самых важных в переходе на новую систему обращения с отходами. Это своеобразная "витрина" реформы", - сказал он.
Никитин подчеркнул, что как руководитель рабочей группы госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" тесно знаком с проблемой.
"Вне зависимости от того, кто будет нести ответственность за состояние контейнерных площадок, они должны содержаться в порядке. В связи с этим разрабатываются различные механизмы субсидирования таких работ. Это может быть софинансирование за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Есть и другие возможности, чтобы сделать формирующуюся систему более эффективной, например, применение информационных технологий для контроля за вывозом мусора. Такие решения уже применяются в некоторых регионах", - отметил глава региона.
По его словам, на территории Нижегородской области существует более 18,5 тысячи контейнерных площадок. Однако необходимы еще более 13 тысяч контейнерных площадок и более 26 тысяч контейнеров.
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"Общая потребность в финансах на эти цели предварительно оценивается в 840 миллионов рублей. Мы решили из областного бюджета в 2019 году выделить около 400 миллионов рублей. 250 миллионов планируется направить на обустройство контейнерных площадок, 146 миллионов - на закупку контейнеров и бункеров. Разработано и типовое решение для контейнерных площадок, чтобы его могли использовать муниципалитеты и не тратили средства на разработку своих проектов", - подчеркнул Никитин.
Он заявил, что в регионе ведется тщательный контроль за текущей ситуацией. В конце прошлого года начала работу "горячая линия", на которую поступило более 7600 звонков, из них около 1600 – это обращения по вопросам ненадлежащего содержания контейнерных площадок.
"Все подобные сигналы оперативно проверяются. Областной Госжилинспекцией составлено более 300 протоколов в отношении управляющих компаний и региональных операторов. По этим протоколам наложены административные штрафы на общую сумму более 6 миллионов рублей. Кроме того, регулярно проводятся рейдовые осмотры контейнерных площадок. В этом году прошло более 500 рейдов и эта работа будет продолжена", - заверил глава региона.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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