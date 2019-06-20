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РИА Новости
Культура

"Один за всех!" И все за Иосифа Пригожина! Продюсера посвятили в мушкетеры

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника "День московского такси"
Продюсер Иосиф Пригожин принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника День московского такси
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Инстаграме о том, что его посвятили в мушкетеры.
"Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства", - написал Иосиф Пригожин.
Продюсер также рассказал, что этот титул "не без гордости" носит король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитые личности. Среди соотечественников Иосиф Пригожин назвал "мушкетерами" Михаила Боярского, Максима Дунаевского, Михаила Куснировича и Василия Титова.
"Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна", - поделился продюсер.
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