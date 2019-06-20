"Один за всех!" И все за Иосифа Пригожина! Продюсера посвятили в мушкетеры

Продюсер Иосиф Пригожин принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника "День московского такси"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Инстаграме о том, что его посвятили в мушкетеры.

"Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства", - написал Иосиф Пригожин.

Продюсер также рассказал, что этот титул "не без гордости" носит король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитые личности. Среди соотечественников Иосиф Пригожин назвал "мушкетерами" Михаила Боярского, Максима Дунаевского, Михаила Куснировича и Василия Титова.