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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Статья об оскорблении государства может толковаться широко, считает юрист

Вчера, 18:30
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Правоприменительная практика статьи об оскорблении государства может иметь широкое толкование в силу своей формулировки, считает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права злоупотреблять статьей об оскорблении государства, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня. Глава государства попросил Генпрокуратуру обратить на это внимание. Путин добавил, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.
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"Президент верно подчеркивает, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона. Однако стоит не забывать формулировку правовой нормы, закрепленной в ст. 15.11 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - сказал Мальцев РИА Новости.
Под "оскорблением государства" норма понимает такую информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции России или органам госвласти.
"Такая формулировка позволяет правоприменительным органам истолковывать норму очень широко, что в конце концов и приводит к возбуждению административных производств, иногда на очень абсурдных основаниях", - заключил адвокат.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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