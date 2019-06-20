Статья об оскорблении государства может толковаться широко, считает юрист

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Правоприменительная практика статьи об оскорблении государства может иметь широкое толкование в силу своей формулировки, считает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права злоупотреблять статьей об оскорблении государства, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня. Глава государства попросил Генпрокуратуру обратить на это внимание. Путин добавил, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.

"Президент верно подчеркивает, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона. Однако стоит не забывать формулировку правовой нормы, закрепленной в ст. 15.11 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - сказал Мальцев РИА Новости.

Под "оскорблением государства" норма понимает такую информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции России или органам госвласти.