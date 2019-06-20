Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан

МОСКВА, 20 июн - АНО "Развитие человеческого капитала". В "Технограде" на ВДНХ состоялся День открытых дверей "Карьера без преград" для представителей социально незащищенных групп – выпускников детских домов, москвичей предпенсионного возраста, а также с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии участники получили возможность устроиться на работу на московских и областных предприятиях "Макдоналдс".

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" – один из флагманских проектов Правительства Москвы по программе развития человеческого капитала. При этом в числе задач этого "супермаркета профессий" - не только обучение специальностям, востребованным сегодня и актуальным в будущем, но и помощь в трудоустройстве.

"Техноград" участвует в программе "Московское долголетие", доказывая, что никогда не поздно получить новую специальность и начать свое карьерное развитие – ведь программы обучения адаптированы для всех возрастных групп, включая москвичей "серебряного возраста".

Совместно с Центром занятости населения города Москвы здесь проходят курсы профподготовки безработных. В рамках этого сотрудничества с мая по июнь текущего года 48 человек в возрасте от 20 до 60 лет смогли бесплатно пройти курсы повышения квалификации по таким направлениям как "Повар международной кухни", "Слесарь по ремонту автомобилей", "Слесарь-сантехник" и "Электромонтер".

Эти люди – вчера еще безработные, а сегодня высококвалифицированные специалисты – получили здесь новые актуальные знания, навыки работы на современном оборудовании различного уровня сложности, полезные контакты на будущее. Причем занятия проводили представители компаний-работодателей, которые в "Технограде" не только обучают слушателей профессиональным компетенциям и знакомят со спецификой работы, но и помогают трудоустраиваться: здесь открыт "Центр развития карьеры", регулярно проходят встречи с компаниями-партнерами, к числу которых присоединился и "Макдоналдс".

День открытых дверей "Карьера без преград", организованный "Макдоналдс", "Техноградом" и ЦЗН Москвы, объединил выпускников детских домов, москвичей с ограниченными возможностями здоровья и предпенсионного возраста, стремящихся найти свое место в социуме и устроиться на работу. Потенциальные соискатели приняли участие в бизнес-игре "Карьера в МсD", потренировались в групповом интервью и профориентационном тестировании, а также прошли экспресс-тренинги "Как подготовиться к собеседованию" и "Как составить резюме", получив ценные знания и навыки непосредственно от работодателя и сотрудников HR-служб.

На прилегающей к "Технограду" площадке, где развернулись мини-гольф, настольный теннис, "Кольцеброс", "Дартс" и другие увлекательные спортивные игры, участники могли размяться и отдохнуть от интеллектуальных активностей.

Кроме того, все желающие совершили виртуальную экскурсию по "Технограду" и отправились на реальную экскурсию на предприятие "Макдоналдс" на территории ВДНХ, чтобы собственными глазами увидеть процесс "изнутри".

Организаторы планируют сделать подобные Дни открытых дверей регулярными, чтобы благодаря таким мероприятиям как можно большему числу жителей города удалось найти работу мечты и раскрыть свой потенциал – вне зависимости от стартовых условий и определенных барьеров, с которыми пока еще сталкиваются при трудоустройстве социально уязвимые категории.