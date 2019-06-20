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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Эксперт прокомментировал заявления Путина о диалоге с США

Вчера, 18:26
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своими заявлениями в ходе прямой линии показал, что он отделяет личность американского лидера Дональда Трампа от остальной правящей элиты США, а также дал понять, что Москва решительно настроена на диалог с Вашингтоном, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.
Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала избирательной кампании в этой стране. Он отметил, что как только американские коллеги будут готовы, Россия ответит таким же образом, тем более, что сторонам есть о чем поговорить - как в сфере международной безопасности, разоружения, так и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике.
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"Из слов президента было ясно в очередной раз, что он четко отделяет личность Трампа от всей остальной правящей политической элиты", - сказал Ознобищев РИА Новости.
По его словам, такая позиция у России сформировалась с приходом Трампа, что в целом ново для Москвы.
"Трампа мы по-прежнему воспринимаем достаточно позитивно и с надеждой, но вынуждены констатировать, что ему не дают и мешают работать те силы, которые настроены против России, а мы решительно настроены и готовы к возобновлению сотрудничества и диалогу - вот что можно вынести из сегодняшней прямой линии", - резюмировал эксперт.
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