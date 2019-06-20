Эксперт прокомментировал заявления Путина о диалоге с США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своими заявлениями в ходе прямой линии показал, что он отделяет личность американского лидера Дональда Трампа от остальной правящей элиты США, а также дал понять, что Москва решительно настроена на диалог с Вашингтоном, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.

Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала избирательной кампании в этой стране. Он отметил, что как только американские коллеги будут готовы, Россия ответит таким же образом, тем более, что сторонам есть о чем поговорить - как в сфере международной безопасности, разоружения, так и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике.

"Из слов президента было ясно в очередной раз, что он четко отделяет личность Трампа от всей остальной правящей политической элиты", - сказал Ознобищев РИА Новости.

По его словам, такая позиция у России сформировалась с приходом Трампа, что в целом ново для Москвы.