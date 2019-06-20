Госдума проанализирует поручения Путина по итогам прямой линии

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник проанализирует поручения президента РФ Владимира Путина по итогам "прямой линии", заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.

"Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе "прямой линии" 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации Послания. В понедельник на Совете Госдумы мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Госдумы", - сказал журналистам Володин.

Парламентарий напомнил, что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе прямой линии.

"В частности, анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции", - рассказал спикер ГД.