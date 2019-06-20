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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Госдума проанализирует поручения Путина по итогам прямой линии

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник проанализирует поручения президента РФ Владимира Путина по итогам "прямой линии", заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.
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"Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе "прямой линии" 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации Послания. В понедельник на Совете Госдумы мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Госдумы", - сказал журналистам Володин.
Парламентарий напомнил, что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе прямой линии.
"В частности, анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции", - рассказал спикер ГД.
Председатель Госдумы также подчеркнул, что по вопросам лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе "прямой линии", в Госдуме создана и действует рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан.
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