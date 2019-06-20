Рябков встретился с заместителем генсека ООН на полях конференции в Сочи

Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу ряд вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ, говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась 20 июня на полях Второй международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", которая проходит в Сочи 20-21 июня.

"Обсужден широкий спектр вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ. Особое внимание уделено проблематике Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ядерного разоружения, ДРСМД, ДСНВ, ДНЯО, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сообщил МИД РФ.