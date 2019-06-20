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РИА Новости

Рябков встретился с заместителем генсека ООН на полях конференции в Сочи

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу ряд вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ, говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась 20 июня на полях Второй международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", которая проходит в Сочи 20-21 июня.
"Обсужден широкий спектр вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ. Особое внимание уделено проблематике Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ядерного разоружения, ДРСМД, ДСНВ, ДНЯО, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, стороны рассмотрели "профильные вопросы региональной безопасности, включая реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективы его сохранения, а также сирийское "химическое" досье".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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МИД РФСергей РябковСочиООНРоссияВ мире
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