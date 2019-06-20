Детская больница в Череповце сможет принимать жителей 8 районов Вологодчины

ВОЛОГДА, 20 июн – РИА Новости. Детская городская больница в Череповце получит статус областной, что позволит открыть при ней консультативную поликлинику и стационар для юных пациентов не только из Череповца, но и сразу восьми западных районов области, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на форуме медработников региона.

Раньше обслуживанием западных районов области занималась только вологодская областная детская больница. "Теперь же лучшие детские врачи города металлургов смогут проводить выездные приемы в самых удаленных населенных пунктах области", - привели в пресс-службе правительства области слова Кувшинникова.

Кроме того, новый статус позволит череповецкой детской больнице оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь.

"Объем средств, который сегодня направляется на развитие отрасли здравоохранения, колоссальный. То, что мы видим, это первые шаги масштабной реформы", - отметил губернатор.