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РИА Новости
Культура

Дизайнер Ральф Лорен удостоен в Британии почетного рыцарского звания

Вчера, 17:38
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© AP Photo / PA/Victoria Jones Принц Чарльз вручает орден американскому модельеру Ральфу Лорену
Принц Чарльз вручает орден американскому модельеру Ральфу Лорену
© AP Photo / PA/Victoria Jones
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Знаменитый американский дизайнер Ральф Лорен удостоен почетного титула рыцаря-командора ордена Британской империи, сообщается на сайте модного дома Ralph Lauren .
"В среду вечером в ходе частной церемонии, организованной Его Королевским Высочеством принцем Чарльзом, Ральф Лорен был удостоен титула рыцаря-командора ордена Британской империи", - говорится в сообщении.
Рыцарский титул был присужден Лорену за заслуги в филантропической деятельности, вклад в мировую моду и его любовь к культуре, наследию и народу Великобритании.
Издание Hollywood Reporter отмечает, что Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, удостоенным рыцарского звания.
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