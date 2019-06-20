Дизайнер Ральф Лорен удостоен в Британии почетного рыцарского звания

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Знаменитый американский дизайнер Ральф Лорен удостоен почетного титула рыцаря-командора ордена Британской империи, сообщается на сайте модного дома Ralph Lauren .
"В среду вечером в ходе частной церемонии, организованной Его Королевским Высочеством принцем Чарльзом, Ральф Лорен был удостоен титула рыцаря-командора ордена Британской империи", - говорится в сообщении.
Рыцарский титул был присужден Лорену за заслуги в филантропической деятельности, вклад в мировую моду и его любовь к культуре, наследию и народу Великобритании.
Издание Hollywood Reporter отмечает, что Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, удостоенным рыцарского звания.
15 июня, 01:59Принц Чарльз и Камилла появились в масках тигров