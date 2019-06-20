Пожар на складе в Хабаровском крае потушили

ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе в городе Вяземский Хабаровского края, по уточненной информации, его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четверг на лесопилке по улице Орджоникизде в Вяземском на площади около 2 тысяч квадратных метров. Согласно уточненной информации, горело кирпичное здание склада, где хранились строительные материалы для текущего ремонта.

"Пожар в городе Вяземский по улице Орджоникидзе полностью ликвидирован… По уточненным данным, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении.