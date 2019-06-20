Эксперт считает, что контроля за работой наркополицейских недостаточно

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одного создания управления в системе собственной безопасности МВД, которое займется контролем за работой наркополицейских, недостаточно, нужно улучшать работу судов, которые зачастую слушают правоохранителей лучше, чем защиту, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности управление, которое займется контролем за работой полиции в борьбе с наркотиками, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Соблюдение презумпции невиновности и объективности расследования не менее важны, чем качественные оперативные мероприятия. Но обращаю внимание и на необходимость улучшение работы судов, так как при их качественном, объективном и справедливом изучении и рассмотрении дела будут невозможны различные махинации. А суды сейчас, к сожалению, зачастую, слушают правоохранителей лучше, чем защиту", - заявил эксперт.

Кроме этого, не стоит забывать и тот факт, что коррупция в подразделениях собственной безопасности тоже есть, напомнил Цветков.