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РИА Новости

Эксперт считает, что контроля за работой наркополицейских недостаточно

Вчера, 17:33
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одного создания управления в системе собственной безопасности МВД, которое займется контролем за работой наркополицейских, недостаточно, нужно улучшать работу судов, которые зачастую слушают правоохранителей лучше, чем защиту, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности управление, которое займется контролем за работой полиции в борьбе с наркотиками, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Соблюдение презумпции невиновности и объективности расследования не менее важны, чем качественные оперативные мероприятия. Но обращаю внимание и на необходимость улучшение работы судов, так как при их качественном, объективном и справедливом изучении и рассмотрении дела будут невозможны различные махинации. А суды сейчас, к сожалению, зачастую, слушают правоохранителей лучше, чем защиту", - заявил эксперт.
Кроме этого, не стоит забывать и тот факт, что коррупция в подразделениях собственной безопасности тоже есть, напомнил Цветков.
"И надо не забывать, что уровень коррупции в подразделениях собственной безопасности тоже не низкий. Напомню, что и коррупционер (полковник Дмитрий) Захарченко "боролся" с коррупцией и заработал на этом неплохо. Поэтому акцент надо сделать на качестве работы судов. Вместе с тем, важен и гражданский контроль, журналистский контроль, поскольку именно благодаря им, нередко, удавалось добиться справедливости", - заключил эксперт.
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