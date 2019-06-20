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РИА Новости

В КНДР готовы проявить терпение в вопросе Корейского полуострова

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ким Чен Ын. Архивное фото
ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Северная Корея готова проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова, но ей должны идти навстречу, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в КНДР.
"КНДР готова проявить терпение, но вместе тем северокорейская сторона надеется, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон", - приводит слова Ким Чен Ына телеканал.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
18 июня, 07:51
Си Цзиньпин обсудит с Ким Чен Ыном ситуацию на Корейском полуострове
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Ким Чен ЫнСи ЦзиньпинКитайКНДРВ мире
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