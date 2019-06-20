В КНДР готовы проявить терпение в вопросе Корейского полуострова

ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Северная Корея готова проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова, но ей должны идти навстречу, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в КНДР.