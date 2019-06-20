Ряд западных стран не учитывает опыт СССР, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Негативный опыт СССР, связанный с навязывание другим государством своего образа жизни и своей политической системы, не учитывается некоторыми странами на Западе, они наступают на те же грабли, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам. Но, судя по всему, этот печальный опыт Советского Союза не учитывается некоторыми нашими партнерами на Западе. Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе", - сказал глава государства журналистам после прямой линии.