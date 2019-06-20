Ростовские власти пообещали открыть детсады после жалобы жителей Путину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Детские сады в общей сложности на 400 мест откроются до 2022 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, жители которого во время прямой линии пожаловались президенту России Владимиру Путину на проблемы с социальной инфраструктурой, сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в Суворовском микрорайоне уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в этом году откроется школа на 1 тысячу 340 мест.

"Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в Суворовском будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1,3 тысячи учеников", - сказал он.