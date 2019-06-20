Саратовский минздрав заявил, что указанная Путиным проблема исправлена

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Саратовской области полностью пересмотрел систему льготного лекарственного обеспечения жителей региона, о проблемах с которым заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, в настоящее время закупка лекарств идет штатно, заявила министр здравоохранения области Наталья Мазина.

Президент в ходе прямой линии заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке и нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году. Губернатор Валерий Радаев отметил, что из ситуации уже сделаны выводы.

"Сейчас работа по организации льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области нами пересмотрена с учетом замечаний и предложений органов Росздравнадзора и министерства здравоохранения страны… Сейчас процесс закупок льготных лекарственных препаратов идет штатно", - процитировала РИА Новости слова Мазиной пресс-секретарь минздрава Ирина Шварцкопф.

Министр пояснила, что Росздравнадзор по итогам комплексной выездной проверки выявил нарушения в льготном лекарственном обеспечении, по результатам которой несколько ответственных специалистов оштрафованы.

По ее словам, ведомство в настоящее время проводит ежедневный онлайн-мониторинг наличия препаратов на региональном аптечном складе, организации поставок лекарств, а также мониторинг выписки рецептов и обеспечения пациентов медикаментами в аптеках.

"Для этого у нас успешно используется информационная система учета льготных лекарственных средств, что позволяет оперативно распределять препараты, принимать решение по внеочередным закупкам. Кроме того, мы оперативно принимаем решения по адресной помощи больным, впервые получившим право на получение лекарственных препаратов, путем перераспределения резервов препаратов", - сказала Мазина.

"Министерство держит на особом контроле тему льготного лекарственного обеспечения граждан и принимает все возможные меры для решения вопросов, в том числе в индивидуальном порядке", - подчеркнула она.

Глава минздрава добавила, что в этом году регион столкнулся с проблемой, когда на объявленные аукционы не поступило заявок от поставщиков лекарств, и эта ситуация также была проанализирована. "Отказ от применения референтных цен (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов) помог стабилизировать и перезапустить этот процесс. Ведь зачастую референтные цены оказывались ниже предельных цен, зарегистрированных в госреестре лекарственных средств", - пояснила она.