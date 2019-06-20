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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские частные охранные компании присутствуют в Сирии, но не имеют отношения к государству и не участвуют в боевых действиях, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам прямой линии.
"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют", - сказал глава государства в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, не стоит ли государству признать участниками боевых действий воюющих в "горячих точках" российских сотрудников частных охранных компаний.
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"Значит, - продолжил Путин, - это не государство российское, они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью".
"Во всяком случае, там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью, с добычей нефти, с освоением месторождений и так далее. Вот о чем там речь, и, конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные задачи, как раньше говорили, люди рискуют жизнью. Это тоже вклад, кстати говоря, в борьбу с терроризмом", - сказал Путин.
В то же время президент подчеркнул, что "это не российское государство, не российская армия".
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