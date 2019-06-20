Россия не хочет навязывать соседям свое видение, заявил Путин

"Является ли Россия великой державой? Мы не стремимся к этому статусу. Потому что в это понятие закладываются некие элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", - сказал Путин журналистам после прямой линии.