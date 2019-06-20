МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы отдохнуть свободно, неузнаваемо, но понимает невозможность этого.

"Я бы действительно хотел отдохнуть свободно, неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично, что это невозможно. Поэтому я исхожу из реалий жизни", - сказал Путин на прямой линии.