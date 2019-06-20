Адвокат оценил идею создания органа по надзору за делами по наркотикам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Создание нового надзорного органа не решит существующую в России проблему правоприменением закона об обороте наркотиков, считает адвокат Александр Линников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии озвучил идею создания в системе собственной безопасности МВД отдельного управления, которое бы занялось надзором за делами по наркотикам.

"Я отношусь к созданию дополнительных надзорных контролирующих подразделений скептически. По той причине, что даже те, которые существуют, свои обязанности исполняют формально, на практике идет формальная отписка. До тех пор, пока не сформируется здоровая правоприменительная практика, основанная на законе и здравом смысле, проблему созданием дополнительных контрольных подразделений решить нельзя", - сказал Линников РИА Новости.