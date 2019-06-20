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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Адвокат оценил идею создания органа по надзору за делами по наркотикам

Вчера, 16:17
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Создание нового надзорного органа не решит существующую в России проблему правоприменением закона об обороте наркотиков, считает адвокат Александр Линников.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии озвучил идею создания в системе собственной безопасности МВД отдельного управления, которое бы занялось надзором за делами по наркотикам.
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"Я отношусь к созданию дополнительных надзорных контролирующих подразделений скептически. По той причине, что даже те, которые существуют, свои обязанности исполняют формально, на практике идет формальная отписка. До тех пор, пока не сформируется здоровая правоприменительная практика, основанная на законе и здравом смысле, проблему созданием дополнительных контрольных подразделений решить нельзя", - сказал Линников РИА Новости.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направил председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву письмо, в котором сообщил, что в комитете прорабатывают вопрос внесения изменений в законодательство, касающихся незаконного оборота наркотических средств, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Речь идет о 228 и 303 статьях Уголовного кодекса РФ.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымБезопасностьОбщество
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