Саратовский губернатор держит на контроле ситуацию с лекарствами

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области проанализировали проблему с льготным лекарственным обеспечением, о которой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, и сделали необходимые выводы, заявил губернатор области Валерий Радаев.

Президент в ходе прямой линии заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке препаратов, и нет налаженной системы информирования об их наличии даже в рамках одного региона.

"Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы", - сказал Радаев, слова которого приводит пресс-служба.

По словам главы региона, из областного бюджета выделяются дополнительные средства на приобретение льготных лекарств.

"Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения (области). В минздраве создана и работает горячая линия. На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу", - добавил Радаев.

Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в Саратовской области оказалась в центре внимания в октябре 2018 года, когда появилась информация о смерти 28-летнего инвалида первой группы Ольги Багаевой. Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что больная диабетом Багаева 14 сентября скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.