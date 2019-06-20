Саратовский губернатор держит на контроле ситуацию с лекарствами

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области проанализировали проблему с льготным лекарственным обеспечением, о которой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, и сделали необходимые выводы, заявил губернатор области Валерий Радаев.
Президент в ходе прямой линии заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке препаратов, и нет налаженной системы информирования об их наличии даже в рамках одного региона.
"Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы", - сказал Радаев, слова которого приводит пресс-служба.
По словам главы региона, из областного бюджета выделяются дополнительные средства на приобретение льготных лекарств.
"Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения (области). В минздраве создана и работает горячая линия. На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу", - добавил Радаев.
Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в Саратовской области оказалась в центре внимания в октябре 2018 года, когда появилась информация о смерти 28-летнего инвалида первой группы Ольги Багаевой. Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что больная диабетом Багаева 14 сентября скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Минздрав области ранее заявил, что предпринимал все необходимые меры по лекарственному обеспечению пациентки. Созданная губернатором комиссия пришла к выводу, что временного отсутствие одного препарата для пациентки не оказало прямого влияния на исход заболевания.