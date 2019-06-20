ЕР потребовала выделить деньги на землю для многодетных в Димитровграде

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" требует от думы Димитровграда решить проблему с земельными участками для многодетных семей, сообщает пресс-служба партии.

"Ульяновское региональное отделение "Единой России" требует от коммунистов Димитровграда перестать прятаться от проблем и "затыкать рот" многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки", - говорится в сообщении.

Секретарь ульяновского реготделения ЕР Василий Гвоздев сообщил, что партийцы берут решение этого вопроса на контроль и будут добиваться выделения средств на межевание земель для многодетных.

По его словам, решение димитровградской Думы, где 26 из 30 депутатов - члены КПРФ, является примером "наплевательского отношения" к многодетным семьям.

"Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили 2 миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели", - добавил он.