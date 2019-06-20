Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:07Z
https://ria.ru/20190620/1555748276.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ЕР потребовала выделить деньги на землю для многодетных в Димитровграде

Вчера, 16:07
171
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" требует от думы Димитровграда решить проблему с земельными участками для многодетных семей, сообщает пресс-служба партии.
"Ульяновское региональное отделение "Единой России" требует от коммунистов Димитровграда перестать прятаться от проблем и "затыкать рот" многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки", - говорится в сообщении.
Путин ответил на вопрос про банду патриотов
Вчера, 13:50
Путин ответил на критику "Единой России"
Секретарь ульяновского реготделения ЕР Василий Гвоздев сообщил, что партийцы берут решение этого вопроса на контроль и будут добиваться выделения средств на межевание земель для многодетных.
По его словам, решение димитровградской Думы, где 26 из 30 депутатов - члены КПРФ, является примером "наплевательского отношения" к многодетным семьям.
"Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили 2 миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели", - добавил он.
В начале недели перед зданием администрации появилась надпись: "Дума, одумайся", которую оставили многодетные семьи, не получившие положенные по закону земельные участки.
Семья во дворе нового дома в Новосибирске
19 июня, 12:37
Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям
020002
Обсудить 1
Единая РоссияДимитровградРоссияОбщество
Рекомендуем
СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
РИА
Новости
Видеомост с регионами о помощи родителям в воспитании детей
Оператор прокомментировал жалобу омича Путину на рост цен за вывоз мусора
Константин Затулин
К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин
Лента
новостей
В Набережных Челнах контролируют ситуацию вокруг семьи украинских беженцев
В Новосибирской области ребенок погиб после обрушения песчаного берега
Елена Мизулина во время заседания на тему: Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей
Мизулина предложила усовершенствовать закон о профилактике безнадзорности
Президент Украины Владимир Зеленский
В СФ оценили заявление о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Константин Затулин
В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Герой России поддержал поручение Путина по дагестанским ополченцам
Ракету "Протон-М" могут снять со стартового комплекса, сообщил источник
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
В ГД предложили платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ считает содержание бизнесменов под стражей нарушением их прав
В Приамурье рассказали о лечении детей, заразившихся гепатитом в больнице
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Лента новостейМолния