Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:03Z
https://ria.ru/20190620/1555748030.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152054/33/1520543364_0:25:3554:2024_1036x0_80_0_0_0cb51685e91f521f5f88dc4edf671b60.jpg
РИА Новости

Запрет отлова морских животных закроет дельфинарии, считает эксперт

Вчера, 16:03
129
© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в фотобанкВыступление дельфинов на открытии дельфинария "Немо Молдова" в Кишиневе
Выступление дельфинов на открытии дельфинария Немо Молдова в Кишиневе
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Запрет отлова морских животных для культурно-просветительских целей может привести к закрытию большей части дельфинариев в России, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что правительство РФ планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера.
"Мы считаем, что это реально (запретить отлов в культурных целях), но это должно быть подкреплено практическими действиями. Должны быть внесены поправки в ФЗ о рыболовстве. И на это была направлена российская общественная инициатива, которая набрала более 20 тысяч подписей на РОИ.ру. Мы рады, что правительство пошло навстречу. Мы будем продолжать добиваться практического воплощения в правовом поле РФ", - сказал Лисицын.
Он отметил, что такой запрет в будущем может привести к закрытию дельфинариев.
"К закрытию дельфинариев – может. Какая-то часть их останется, потому что индустрия переориентируется на искусственное разведение дельфинов. Но большая часть закроется. Мировая практика как раз идет по этому пути – во многих странах не дожидаются, когда дельфинарии закроются от недостатка китообразных, а просто запрещают содержание этих животных в неволе. Несколько дней назад в Канаде вступил в действие закон, запрещающий содержание в неволе китообразных. Притом, что Канада - это страна, где их содержится довольно много. Так же и Россия могла бы", - отметил эксперт.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Вчера, 13:40
Правительство круглосуточно контролирует ситуацию с "китовой тюрьмой"
Лисицын добавил, что есть риск, что вылов животных отловщики смогут оформить не для культурно-просветительских целей, а для научных.
"Наверняка, индустрия будет искать способы. Но в целом это (решение о запрете вылова) очень большой шаг на пути к прогрессу и цивилизации. Это большая победа зоозащитного и природоохранного сообщества", - отметил эксперт.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Вчера, 13:43
Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска
300001
Обсудить 0
Алексей ГордеевВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Более 40% украинцев хотят прямых переговоров с ЛНР и ДНР, показал опрос
РИА
Новости
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ заявил об опасности декриминализации "наркотической" статьи
Лента
новостей
Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
Саратовский губернатор держит на контроле ситуацию с лекарствами
Символ нефтепровода Дружба около города Гомель
Причины превышения концентрации хлоридов в "Дружбе" выясняются
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Рига
Сейм Латвии утвердил запрет на ношение советской и нацистской военной формы
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Политолог оценил сюжет из "китовой тюрьмы" на прямой линии с Путиным
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин не видел, чтобы чиновники сознательно вводили его в заблуждение
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин рассказал, чего ждет от встречи с Абэ
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил об отсутствии ограничений в армии для женщин
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский поддержал проведение масштабной приватизации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Лента новостейМолния