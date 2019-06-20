Запрет отлова морских животных закроет дельфинарии, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Запрет отлова морских животных для культурно-просветительских целей может привести к закрытию большей части дельфинариев в России, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что правительство РФ планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера.

"Мы считаем, что это реально (запретить отлов в культурных целях), но это должно быть подкреплено практическими действиями. Должны быть внесены поправки в ФЗ о рыболовстве. И на это была направлена российская общественная инициатива, которая набрала более 20 тысяч подписей на РОИ.ру. Мы рады, что правительство пошло навстречу. Мы будем продолжать добиваться практического воплощения в правовом поле РФ", - сказал Лисицын.

Он отметил, что такой запрет в будущем может привести к закрытию дельфинариев.

"К закрытию дельфинариев – может. Какая-то часть их останется, потому что индустрия переориентируется на искусственное разведение дельфинов. Но большая часть закроется. Мировая практика как раз идет по этому пути – во многих странах не дожидаются, когда дельфинарии закроются от недостатка китообразных, а просто запрещают содержание этих животных в неволе. Несколько дней назад в Канаде вступил в действие закон, запрещающий содержание в неволе китообразных. Притом, что Канада - это страна, где их содержится довольно много. Так же и Россия могла бы", - отметил эксперт.

Лисицын добавил, что есть риск, что вылов животных отловщики смогут оформить не для культурно-просветительских целей, а для научных.

"Наверняка, индустрия будет искать способы. Но в целом это (решение о запрете вылова) очень большой шаг на пути к прогрессу и цивилизации. Это большая победа зоозащитного и природоохранного сообщества", - отметил эксперт.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.