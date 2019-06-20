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РИА Новости
Война в Сирии

Асад обсудил с делегацией из России борьбу с терроризмом в Сирии

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым
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ДАМАСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в четверг обсудил со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым политическое урегулирование в Сирии и продолжение сотрудничества стран в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
"В ходе встречи Асад и российская делегация обсудили последние события в Сирии, совместную российско-сирийскую деятельность, в первую очередь борьбу с терроризмом в регионах, где он еще присутствует... также стороны обсудили усилия Москвы и Дамаска по активизации политического процесса параллельно с продолжением борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении.
Согласно пресс-релизу, Лаврентьев заявил Асаду о том, что РФ продолжит оказывать помощь Сирии в установлении стабильности и безопасности на всей территории САР.
"Стороны пришли к консенсусу о намерении продолжать реализовывать свои устремления, несмотря на увеличивающееся давление со стороны ряда западных стран с целью свести на нет эти усилия и продолжать войну для достижения выгоды властей этих стран за счет сирийского народа и всего региона", - говорится в сообщении.
Ранее российская делегация провела переговоры по сирийскому кризису в Ливане и Ираке.
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