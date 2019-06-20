Путин: Россия не получила ответа от США по совместной борьбе с кибератаками

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия пока не получила вразумительного ответа от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве, в том числе и влияющих на критически важную инфраструктуру и на средства массовой информации. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили", - сказал Путин.
Президент добавил, что ранее с предложением по совместной борьбе согласился бывший президент США Барак Обама, но никакие попытки бывший глава предпринять не успел, при этом новая администрация, как отметил Путин, также положительно отреагировала на предложение, но никакого развития далее не последовало.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"