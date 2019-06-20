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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: Россия не получила ответа от США по совместной борьбе с кибератаками

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия пока не получила вразумительного ответа от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве, в том числе и влияющих на критически важную инфраструктуру и на средства массовой информации. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили", - сказал Путин.
Президент добавил, что ранее с предложением по совместной борьбе согласился бывший президент США Барак Обама, но никакие попытки бывший глава предпринять не успел, при этом новая администрация, как отметил Путин, также положительно отреагировала на предложение, но никакого развития далее не последовало.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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