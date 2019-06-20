Путин: Россия не получила ответа от США по совместной борьбе с кибератаками

"Мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве, в том числе и влияющих на критически важную инфраструктуру и на средства массовой информации. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили", - сказал Путин.