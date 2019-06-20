Число жертв взрыва бытового газа в Италии возросло до трех человек

РИМ, 20 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв взрыва бытового газа, произошедшего в четверг утром в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии, возросло до трех человек, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух жертв – мужчины и женщины, находившихся во время взрыва в квартире на втором этаже.

После многочасовых поисков спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тело 50-летнего инвалида, который проживал на первом этаже. По данным местных властей, других людей в момент взрыва в доме не должно было быть.

Взрыв газа произошел в 4.20 (5.20 мск) в здании на одной из центральных улиц Гориции. На место происшествия спешно были направлены восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой. Прокуратура города открыла следственное дело по факту гибели людей в результате обрушения здания.

Мэр Гориции Родольфо Дзиберна, находившийся на отдыхе за границей, прервал отпуск и срочно вернулся в город, чтобы быть вместе со своими земляками в момент трагедии.