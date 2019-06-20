Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:50Z
https://ria.ru/20190620/1555746774.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/50/1555745037_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ef1d0d9ac3123e34f4844ece91dd73d0.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: применение США силы против Ирана стало бы катастрофой для региона

Вчера, 15:43
820
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вооруженный конфликт между США и Ираном может привести к катастрофе для всего региона, также последствия могут коснуться и Соединенных Штатов, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Не знаем, не хотелось бы, конечно. Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона", - заявил глава государства в ответ на вопрос, будет ли война США с Ираном в связи с событиями в Оманском заливе.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
19 июня, 09:30
В Тегеране объяснили, почему Иран и США не дойдут до войны
Путин также заявил, что "и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы, возможно, печальные последствия".
"Потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы. Потому что Иран - это шиитская страна, и даже в исламском мире считают, что это все-таки люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей страны. И во что выльются эти крайности - никто не знает. И кого они затронут, трудно сказать. Очень не хотелось бы, чтобы они развивались по этому сценарию", - добавил он.
Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в нападении на танкеры. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.
Президент США Дональд Трамп
13 июня, 21:36
Трамп заявил, что США и Иран не готовы к договоренностям
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".
Президент Ирана Хасан Роухани
12 июня, 11:24
Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1100100
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинИранСШАВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил, что Иран полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал возможность сделки с США по Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Лента
новостей
Иран надеется, что ситуация с беспилотником США не повторится
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Сергей Рябков
В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
Путин ответил на критику "Единой России"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Иран заявил о готовности решительно ответить на любую агрессию США
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
Лента новостейМолния