Путин: применение США силы против Ирана стало бы катастрофой для региона

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вооруженный конфликт между США и Ираном может привести к катастрофе для всего региона, также последствия могут коснуться и Соединенных Штатов, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Не знаем, не хотелось бы, конечно. Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона", - заявил глава государства в ответ на вопрос, будет ли война США с Ираном в связи с событиями в Оманском заливе.

Путин также заявил, что "и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы, возможно, печальные последствия".

"Потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы. Потому что Иран - это шиитская страна, и даже в исламском мире считают, что это все-таки люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей страны. И во что выльются эти крайности - никто не знает. И кого они затронут, трудно сказать. Очень не хотелось бы, чтобы они развивались по этому сценарию", - добавил он.

Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в нападении на танкеры. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".