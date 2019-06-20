Путин не видит препятствий для службы девушек в истребительной авиации

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не видит препятствий для службы девушек в авиации, однако подчеркнул, что полеты на штурмовиках могут быть сопряжены для них с большими физическими нагрузками.

"Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон, никаких других ограничений я не вижу, которые могли бы стать препятствием для того, чтобы вы служили в авиации, причем в разных частях, в том числе в истребительной авиации. Никаких физиологических ограничений здесь нет для женщин, по-моему, и быть не может. Я бы попросил вас подумать о штурмовой авиации - нагрузки невероятные", - ответил президент на вопрос курсантки, получат ли россиянки возможность служить в других родах авиации, кроме военно-транспортной.

"Штурмовая авиация, где пилот работает, наблюдая своими собственными глазами за тем, что происходит на поле боя, связана с постоянными нагрузками "вверх-вниз". Я вообще не понимаю, как ребята управляют самолетами: все, что двигается - это пальцы, настолько сильно придавливает к креслу - ни голова не двигается, ничего. Поэтому сначала нужно освоить все другое, потом уже переходить к штурмовой авиации. Хотя, повторяю, ограничения здесь не вижу, нужно просто поговорить со специалистами, с медиками, но повторяю третий раз - ничего недоступного для женщин в армии нет", - заключил президент.