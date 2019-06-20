МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белоруссия усиленно контролирует качество российской нефти, следующей по магистральному трубопроводу "Дружба" через территорию республики на белорусские НПЗ, а также в направлении Польши и Украины, сообщил белорусский госконцерн "Белнефтехим".

Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19-го и до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС).

"На территории Республики Беларусь по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов", - говорится в заявлении концерна, поступившем в РИА Новости.

Вместе с тем, по данным "Белнефтехима", белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской стороной для выяснения причин точечной регистрации польским оператором PERN загрязнений нефти. "Ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе дублирующихся анализов, а не домыслов, и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19-го и до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС).