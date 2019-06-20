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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил о необходимости реагировать на сообщения о кибератаках из США

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия должна реагировать на любую информацию о кибератаках, независимо от того, реальная она или просто информационный вброс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя сообщения о кибератаках из США на российские энергосистемы.
"Современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, и мы, конечно, слышали и об этой статье в New York Times, и видели реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как это нужно трактовать. Это значит, что они выдали существующую реальную информацию? Или они все-таки осуществили какой-то вброс? Но в любом случае мы должны как-то реагировать и должны понимать, о чем идет речь", - сказал Путин в ответ на вопрос, действительно ли можно с территории США отключить свет во всей России, учитывая материал газеты The New York Times об американских кибератаках на российские энергосистемы.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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