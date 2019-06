Путин заявил о необходимости реагировать на сообщения о кибератаках из США

"Современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, и мы, конечно, слышали и об этой статье в New York Times, и видели реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как это нужно трактовать. Это значит, что они выдали существующую реальную информацию? Или они все-таки осуществили какой-то вброс? Но в любом случае мы должны как-то реагировать и должны понимать, о чем идет речь", - сказал Путин в ответ на вопрос, действительно ли можно с территории США отключить свет во всей России, учитывая материал газеты The New York Times об американских кибератаках на российские энергосистемы.