Путин назвал санкции большой ошибкой со стороны США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции - большая ошибка со стороны США, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что когда-нибудь осознание этого к Вашингтону придет.

"Что касается санкций, то это, на мой взгляд, большая ошибка со стороны Соединенных Штатов. Надеюсь, когда-то осознание придет и это будет исправлено", - сказал глава государства во время прямой линии.