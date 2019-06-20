Путин назвал санкции большой ошибкой со стороны США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санкции - большая ошибка со стороны США, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что когда-нибудь осознание этого к Вашингтону придет.
"Что касается санкций, то это, на мой взгляд, большая ошибка со стороны Соединенных Штатов. Надеюсь, когда-то осознание придет и это будет исправлено", - сказал глава государства во время прямой линии.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"