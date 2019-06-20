Власти Приморья рассказали об условиях транспортировки косаток

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Автомобили с косатками и белухами из приморской "китовой тюрьмы", которые отправили к месту выпуска в Охотское море, оснащены запасом соли, животных сопровождает полиция, сообщает администрация Приморья.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.

"Машины сопровождают почти 70 человек – ветеринары, тренеры, полиция. Автомобили с необходимым запасом соли. Борта оборудованы мягкой тканью, чтобы при транспортировке животные не поранились. Организованы пункты дозаправки водой по маршруту следования", – сообщил губернатор края Олег Кожемяко, чьи слова приводит администрация.

Он также отметил, что власти региона будут и дальше содействовать выпуску остальных животных, и сейчас в бухте Средняя работают специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.