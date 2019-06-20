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РИА Новости

В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП

Вчера, 15:16
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737-800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта индонезийского города Бандунг перед вылетом, сообщается на сайте авиакомпании.
"Boeing 737-800… выкатился с взлетно-посадочной полосы перед взлетом в международном аэропорту "Хусейн Састранегара" в Бандунге, Индонезия, сегодня в 15.25 по малазийскому времени (10.25 мск – ред.) ", - говорится в сообщении на сайте.
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18 июня, 04:49
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Отмечается, что на борту авиалайнера находились 122 человека, в том числе восемь членов экипажа. При этом все пассажиры были эвакуированы.
В авиакомпании заверили, что принимаются меры для осуществления дальнейшего путешествия пассажиров, и отметили, что считают безопасность своим главным приоритетом.
Организация также принесла свои извинения за причиненные неудобства.
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Boeing 737-800ИндонезияВ мире
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