Путин заявил о необходимости поддерживать локальные продуктовые бренды

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Локальным продуктовым брендам, которые производят небольшие фермерские хозяйства на местах, нужно оказать поддержку для их дальнейшего развития и продвижения, сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Во время эфира фермер Борис Акимов посетовал на то, что государство сегодня больше помогает агрохолдингам, а не фермерам. Он предложил оказывать большую поддержку продуктовым драйверам конкретных территорий и запустить в России программу по созданию и развитию продуктов территориального происхождения.

Глава государства отметил, что в России некоторые продуктовые бренды существуют уже давно и привел в пример "Вологодское масло".

"Что касается поддержки брендов, тут Вы правы абсолютно, надо подумать над этим. Я попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева (министра сельского хозяйства РФ - ред.) сделать предложения", - согласился Путин.

Глава государства отметил, что крупные сельскохозяйственные производства дают основную долю товарной продукции. При этом Путин подчеркнул, что забывать о небольших хозяйствах нельзя. "Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это приличный рост, и без поддержки государства это было бы невозможно", - указал он.