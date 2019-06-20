Путин заявил о необходимости поддерживать локальные продуктовые бренды

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Локальным продуктовым брендам, которые производят небольшие фермерские хозяйства на местах, нужно оказать поддержку для их дальнейшего развития и продвижения, сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
Во время эфира фермер Борис Акимов посетовал на то, что государство сегодня больше помогает агрохолдингам, а не фермерам. Он предложил оказывать большую поддержку продуктовым драйверам конкретных территорий и запустить в России программу по созданию и развитию продуктов территориального происхождения.
Глава государства отметил, что в России некоторые продуктовые бренды существуют уже давно и привел в пример "Вологодское масло".
"Что касается поддержки брендов, тут Вы правы абсолютно, надо подумать над этим. Я попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева (министра сельского хозяйства РФ - ред.) сделать предложения", - согласился Путин.
Глава государства отметил, что крупные сельскохозяйственные производства дают основную долю товарной продукции. При этом Путин подчеркнул, что забывать о небольших хозяйствах нельзя. "Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это приличный рост, и без поддержки государства это было бы невозможно", - указал он.
По словам президента, в общем объеме господдержки АПК на долю крупных хозяйств приходится порядка 45%, на фермерские хозяйства - 16%. "Объем рынка, который занимают фермеры, они все больше и больше дают продукции - 12%", - указал он. При этом глава государства выразил уверенность, что доля фермеров на рынке вырастет.