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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил о необходимости поддерживать локальные продуктовые бренды

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Локальным продуктовым брендам, которые производят небольшие фермерские хозяйства на местах, нужно оказать поддержку для их дальнейшего развития и продвижения, сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
Во время эфира фермер Борис Акимов посетовал на то, что государство сегодня больше помогает агрохолдингам, а не фермерам. Он предложил оказывать большую поддержку продуктовым драйверам конкретных территорий и запустить в России программу по созданию и развитию продуктов территориального происхождения.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Глава государства отметил, что в России некоторые продуктовые бренды существуют уже давно и привел в пример "Вологодское масло".
"Что касается поддержки брендов, тут Вы правы абсолютно, надо подумать над этим. Я попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева (министра сельского хозяйства РФ - ред.) сделать предложения", - согласился Путин.
Глава государства отметил, что крупные сельскохозяйственные производства дают основную долю товарной продукции. При этом Путин подчеркнул, что забывать о небольших хозяйствах нельзя. "Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это приличный рост, и без поддержки государства это было бы невозможно", - указал он.
По словам президента, в общем объеме господдержки АПК на долю крупных хозяйств приходится порядка 45%, на фермерские хозяйства - 16%. "Объем рынка, который занимают фермеры, они все больше и больше дают продукции - 12%", - указал он. При этом глава государства выразил уверенность, что доля фермеров на рынке вырастет.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЭкономика
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