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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин поручил решить проблему наказания врачей за применение обезболивающих

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить предложения по регулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания.
"Проблема известна, и здесь надо принимать решения... Я прошу обратить на это внимание, соответствующим образом отреагировать и подготовить предложения", - сказал Путин.
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С просьбой о поддержке полной декриминализации ответственности медицинских работников по ч.1 статьи 228.2 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) выступила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. В соответствии с этой статьей уголовная ответственность предусматривается вне зависимости от того, наступили ли те или иные опасные последствия.
По словам Федермессер, зачастую поводом для возбуждения дела по этой статье является случайность: ошибка в процедуре, закатившаяся под шкаф ампула. Подобные случайности не наносят вред здоровью пациентов и не связаны с выведением наркотика в нелегальный оборот, следовательно, уверена Федермессер, необходимо принять меры по декриминализации соответствующей статьи.
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Глава государства отметил, что, несмотря на большое количество случайностей, ставших поводом для уголовных дел, в этой сфере также налицо ряд действительных нарушений, также фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих лекарственных препаратов.
"В чем вы абсолютно правы, это в том, что это не должно дестабилизировать работу всей системы. Если происходят какие-то утраты очевидные, дело даже не в том, что ампула куда-то закатилась, она может быть раздавлена случайно, могут быть назначения не как по регламенту... Врачи не должны нести за это ответственности", - подчеркнул Путин.
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По словам президента, решение этой проблемы "лежит на поверхности": необходимо фиксировать подобные утраты и расход не по регламенту "каким-то актом", который подписывается "не только врачом или медсестрой", но заведующим поликлиникой или главврачом.
"Нужно просто выработать эту систему отчетности и фиксации. Ну а если в рамках этой работы будут выявлены какие-то элементы жульничества, заработка на этом - это уже криминальный случай. Тогда с этим надо будет разбираться отдельно", - заключил он.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
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