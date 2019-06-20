Путин поручил решить проблему наказания врачей за применение обезболивающих

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить предложения по регулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания.

"Проблема известна, и здесь надо принимать решения... Я прошу обратить на это внимание, соответствующим образом отреагировать и подготовить предложения", - сказал Путин.

С просьбой о поддержке полной декриминализации ответственности медицинских работников по ч.1 статьи 228.2 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) выступила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. В соответствии с этой статьей уголовная ответственность предусматривается вне зависимости от того, наступили ли те или иные опасные последствия.

По словам Федермессер, зачастую поводом для возбуждения дела по этой статье является случайность: ошибка в процедуре, закатившаяся под шкаф ампула. Подобные случайности не наносят вред здоровью пациентов и не связаны с выведением наркотика в нелегальный оборот, следовательно, уверена Федермессер, необходимо принять меры по декриминализации соответствующей статьи.

Глава государства отметил, что, несмотря на большое количество случайностей, ставших поводом для уголовных дел, в этой сфере также налицо ряд действительных нарушений, также фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих лекарственных препаратов.

"В чем вы абсолютно правы, это в том, что это не должно дестабилизировать работу всей системы. Если происходят какие-то утраты очевидные, дело даже не в том, что ампула куда-то закатилась, она может быть раздавлена случайно, могут быть назначения не как по регламенту... Врачи не должны нести за это ответственности", - подчеркнул Путин.

По словам президента, решение этой проблемы "лежит на поверхности": необходимо фиксировать подобные утраты и расход не по регламенту "каким-то актом", который подписывается "не только врачом или медсестрой", но заведующим поликлиникой или главврачом.

"Нужно просто выработать эту систему отчетности и фиксации. Ну а если в рамках этой работы будут выявлены какие-то элементы жульничества, заработка на этом - это уже криминальный случай. Тогда с этим надо будет разбираться отдельно", - заключил он.