Власти Смоленской области ответили на жалобы на дефицит медработников

БРЯНСК, 20 июн – РИА Новости. Власти Смоленской области активно привлекать в местные больницы и поликлиники медицинские кадры, на дефицит которых в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловалась жительница Рославля, и намерены продолжить эту работу, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Светлана Векшина, молодая мама из Рославля с трехмесячным ребенком на руках, во время прямой линии рассказала президенту о том, что в детской поликлинике сложно пройти даже рядовой осмотр у специалиста. Несмотря на запись, в поликлиниках живые очереди, отсутствуют профильные специалисты. В эфире заведующая поликлиники Наталья Мочалова признала, что определенные проблемы с кадрами существуют. В медучреждении на данный момент не хватает четырех участковых педиатров, и по ее мнению, решить проблему поможет только закрепление студентов медакадемии за регионом.
"В настоящее время по поручению губернатора Алексея Островского предпринимаются активные меры для привлечения медицинских работников. В частности, реализуется целевая подготовка студентов в медицинских вузах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет, целевая подготовка ординаторов", - отметили в пресс-службе.
Там признали, что на настоящий момент в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" действительно отмечается дефицит медицинских кадров, укомплекованность врачами здесь составляет 86%. Подобные проблемы есть не только в этой больнице, но и в целом в Смоленской области и ряде соседних регионов ЦФО, откуда специалисты уезжают на работу в учреждения здравоохранения Москвы и Московской области, сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с 2019 года ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными специалистами". Благодаря этому с 2012 по 2018 годы в учреждение уже прибыли 17 молодых врачей и 68 молодых специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. В 2012-2019 годах для медицинских работников было выделено 28 квартир, в 2019 году, после окончания обучения в целевой ординатуре, в учреждение прибудут еще два молодых врача по специальностям "онкология" и "хирургия" и два участковых педиатра. Работа по привлечению врачей в рамках проекта продолжится до 2024 года, следует из сообщения пресс-службы.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"