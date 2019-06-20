Путин разъяснил суть закона о устойчивости Рунета

"Послушайте, речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. Мы же вспоминали китайскую компанию Huawei - вот значит США приняли решение и ограничили ее деятельность. Ведь большинство серверов находится за границей, и разумеется, надеюсь, что до этого не дойдет, не додумаются, потому что это будет разваливать их собственную систему, но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться, либо как-то на их работу будут влиять, то мы в любом случае, в том числе и в этих случаях, должны обеспечить надежное функционирование рунета, российского сегмента интернета. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон. Только на это", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, зачем принят этот закон.