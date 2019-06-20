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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин разъяснил суть закона о устойчивости Рунета

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Закон о защите рунета призван обеспечить надежное функционирование в России интернета и его суверенитет, речь не идет об ограничениях в интернете, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Послушайте, речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. Мы же вспоминали китайскую компанию Huawei - вот значит США приняли решение и ограничили ее деятельность. Ведь большинство серверов находится за границей, и разумеется, надеюсь, что до этого не дойдет, не додумаются, потому что это будет разваливать их собственную систему, но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться, либо как-то на их работу будут влиять, то мы в любом случае, в том числе и в этих случаях, должны обеспечить надежное функционирование рунета, российского сегмента интернета. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон. Только на это", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, зачем принят этот закон.
"Никаких ограничений здесь не планируется. Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям", - добавил Путин.
В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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