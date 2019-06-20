Люди не должны сидеть в тюрьме по статье 228 УК "ради галок", заявил Путин

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за этого для галок людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым - ред.), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - заявил глава государства.