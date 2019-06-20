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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Люди не должны сидеть в тюрьме по статье 228 УК "ради галок", заявил Путин

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранителей, чтобы они "ради галок" не сажали людей в тюрьму, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за этого для галок людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым - ред.), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - заявил глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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