Парламентский рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%, показал опрос

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Почти 50% жителей Украины готовы отдать свои голоса на парламентских выборах за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Ранее в среду Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего исследования. Партию президента Украины Владимира Зеленского готовы были поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать, и определился с симпатиями. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко набрала11,1%, партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука 8,1%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко 7,3%, "Европейская Солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко 5,%.

"В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9% )", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Центра "Социальный мониторинг".

Остальные партии пока не преодолевают 5% барьер. Так, партии "Сила и честь" Игоря Смешко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы поддержать 4% респондентов, "Радикальная партия" Олега Ляшко набрала - 2%.

Также в опросе отмечается, что первые шаги Зеленского на должности президента Украины поддерживают 54% опрошенных. "Лишь 8% не поддерживают или скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного президента, а 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки; 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям Зеленского", - свидетельствуют данные опроса.

В нем отмечается, что 34% респондентов возлагают большие надежды на то, что Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Почти столько же респондентов (33%) надеются на улучшения, 16% имеют слабые надежды, а 15% почти не имеют особых надежд. Кроме того, 14% респондентов опасаются усиления роли олигархов при правлении Зеленского. Еще 12% боятся установления непрофессиональной власти, экономического кризиса, инфляции и обнищания, а 8% видят риск в попадании в зависимость от России и обострении ситуации на Востоке страны.

Опрос проводился методом формализованного интервью с 7 по 19 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2001 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.