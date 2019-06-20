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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Губернатор встретится с недовольной инфраструктурой жительницей Красноярска

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Красноярского края поручил главе Красноярска разобраться в ситуации с развитием инфраструктуры в микрорайоне Солнечный, на которую пожаловалась местная жительница Ксения Бессонова в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, а также планирует в ближайшее время лично встретиться с девушкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника пресс-службы губернатора Николай Базаров.
В четверг жительница микрорайона Солнечный Ксения Бессонова в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту на проблемы c инфраструктурой, переполненными школами и детскими садами, а также отсутствием парковых зон. По поручению председателя СК России по данному обращению организована доследственная проверка.
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Во время прямого включения глава края Александр Усс рассказал президенту РФ, что микрорайон находится на окраине и "особо зоной приоритетного внимания никогда не был". В то же время в этом году там сдана школа и детский сад.
По его словам, в настоящее "микрорайон входит у нас в приоритетный проект "Жилье" и в этом смысле современные градостроительные подходы там конечно могут быть реализованы".
"Губернатор дал поручение главе Красноярска и Советского района, куда входит микрорайон "Солнечный", разобраться с ситуацией. В ближайшие дни Александр Викторович встретится с Ксенией и после чего будут приняты определенные решения", - сказал Базаров.
Микрорайон "Солнечный" входит в состав самого большого района Красноярска - Советского. Расположен на левом берегу Енисея. В настоящее время микрорайон активно застраивается.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский крайКрасноярскОбщество
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