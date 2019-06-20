Губернатор встретится с недовольной инфраструктурой жительницей Красноярска

КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Красноярского края поручил главе Красноярска разобраться в ситуации с развитием инфраструктуры в микрорайоне Солнечный, на которую пожаловалась местная жительница Ксения Бессонова в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, а также планирует в ближайшее время лично встретиться с девушкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника пресс-службы губернатора Николай Базаров.

В четверг жительница микрорайона Солнечный Ксения Бессонова в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту на проблемы c инфраструктурой, переполненными школами и детскими садами, а также отсутствием парковых зон. По поручению председателя СК России по данному обращению организована доследственная проверка.

Во время прямого включения глава края Александр Усс рассказал президенту РФ, что микрорайон находится на окраине и "особо зоной приоритетного внимания никогда не был". В то же время в этом году там сдана школа и детский сад.

По его словам, в настоящее "микрорайон входит у нас в приоритетный проект "Жилье" и в этом смысле современные градостроительные подходы там конечно могут быть реализованы".

"Губернатор дал поручение главе Красноярска и Советского района, куда входит микрорайон "Солнечный", разобраться с ситуацией. В ближайшие дни Александр Викторович встретится с Ксенией и после чего будут приняты определенные решения", - сказал Базаров.