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РИА Новости

Ddos-атака в ходе прямой линии с Путиным шла с Украины, заявила Симоньян

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. DDoS-атака колл-центра прямой линии с Владимиром Путиным была организована с Украины, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
"Уже починили все", - добавила она.
Ранее о кибератаке сообщила одна из ведущих в прямом эфире. По ее словам, с ней были связаны сбои в работе видеозвонков.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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RTМаргарита СимоньянВладимир ПутинУкраинаОбщество
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