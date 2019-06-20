Ddos-атака в ходе прямой линии с Путиным шла с Украины, заявила Симоньян

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. DDoS-атака колл-центра прямой линии с Владимиром Путиным была организована с Украины, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

"Уже починили все", - добавила она.

Ранее о кибератаке сообщила одна из ведущих в прямом эфире. По ее словам, с ней были связаны сбои в работе видеозвонков.