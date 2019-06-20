Путин поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству во время "Прямой линии" приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.

Во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.

"Нужно это решение принять, делается это не сложно. Нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее", - заявил президент.