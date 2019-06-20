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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству во время "Прямой линии" приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.
Во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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"Нужно это решение принять, делается это не сложно. Нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее", - заявил президент.
В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь противостоящим боевикам российским войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей.
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