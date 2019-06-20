Почти 60% жителей Украины готовы голосовать на выборах Раду, показал опрос

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Почти 60% жителей Украины готовы принять участие в голосовании на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Согласно результатам опроса, 58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля 2019, а 27% отметили, что, скорее всего, будут голосовать; 4% опрошенных заявили, что, скорее всего, не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать, 3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Центра "Социальный мониторинг".

Опрос проводился методом формализованного интервью с 7 по 19 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2001 респондент. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.