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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена в Якутии - дорогой проект, и решение по нему должно принять правительство РФ вместе с Якутией, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Про этот проект президента спрашивали и на ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года. Путин тогда сказал, стоимость строительства моста через реку Лену очень большая, и надо сопоставить расходы с конечным результатом от реализации проекта для экономики региона в целом. В четверг Путин сам заметил вопрос про мост и ответил на него.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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Глава Якутии рассказал, сколько может стоить строительство моста через Лену
"Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения этот мост и эта дорога будущая. Потому что всегда мне транспортники говорят: "Это тупиковая точка". Из-за этого окупаемость не просматривается совершенно", - сообщил Путин в четверг.
"Но тем не менее, для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше", - добавил глава государства.
Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии может обойтись в 70 миллиардов рублей, его должны построить к 2025 году, говорил в интервью РИА Новости в феврале глава региона Айсен Николаев.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияЯкутия
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