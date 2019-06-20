Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена в Якутии - дорогой проект, и решение по нему должно принять правительство РФ вместе с Якутией, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Про этот проект президента спрашивали и на ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года. Путин тогда сказал, стоимость строительства моста через реку Лену очень большая, и надо сопоставить расходы с конечным результатом от реализации проекта для экономики региона в целом. В четверг Путин сам заметил вопрос про мост и ответил на него.

"Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения этот мост и эта дорога будущая. Потому что всегда мне транспортники говорят: "Это тупиковая точка". Из-за этого окупаемость не просматривается совершенно", - сообщил Путин в четверг.

"Но тем не менее, для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше", - добавил глава государства.