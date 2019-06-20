Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений

"Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают, отсиживаются где-то за бугром, а наши партнеры не спешат даже в абсолютно очевидных вещах с уголовными правонарушениями, даже просто гражданскими никого выдавать. Но это отдельная тема. Вы правы в том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических преступлений. Можно ли увеличить в качестве меры пресечения такой меры как залог? Можно и даже нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Все это нужно использовать шире, я согласен", - сказал президент в ходе прямой линии.