Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Залог и домашний арест нужно чаще использовать в отношении нарушивших закон бизнесменов, но исключать арест нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
"Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают, отсиживаются где-то за бугром, а наши партнеры не спешат даже в абсолютно очевидных вещах с уголовными правонарушениями, даже просто гражданскими никого выдавать. Но это отдельная тема. Вы правы в том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических преступлений. Можно ли увеличить в качестве меры пресечения такой меры как залог? Можно и даже нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Все это нужно использовать шире, я согласен", - сказал президент в ходе прямой линии.
Но, по его мнению, полностью исключать арест тоже нельзя. "Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане скажут: "он богатый ему все можно?" Этого тоже нельзя допустить", - сказал Путин.
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