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РИА Новости
Новости Подмосковья

Жители Подмосковья могут проголосовать на "Доброделе" за ремонт тротуаров

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРазбитый асфальт на дороге
Разбитый асфальт на дороге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбор предложений по строительству тротуаров вдоль региональных автомобильных дорог в Московской области стартовал на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На портале опубликована предварительная программа строительства тротуаров вдоль дорог регионального значения на 2020 год. На карте отмечено 248 тротуаров к социально значимым местам в более 60 муниципалитетах региона. Поддержать устройство тротуаров, а также предложить включить новые объекты могут все жители до 30 июня. Предложения будут рассмотрены при утверждении программы на 2020 год", - отмечает пресс-служба.
В сообщении подчеркивается, что строительство тротуаров вдоль региональных автодорог ведется в рамках программы обеспечения безопасности дорожного движения. В 2019 году вдоль автодорог будет построено более 320 новых тротуаров, еще свыше 265 тротуаров будет отремонтировано.
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