Жители Подмосковья могут проголосовать на "Доброделе" за ремонт тротуаров

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбор предложений по строительству тротуаров вдоль региональных автомобильных дорог в Московской области стартовал на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На портале опубликована предварительная программа строительства тротуаров вдоль дорог регионального значения на 2020 год. На карте отмечено 248 тротуаров к социально значимым местам в более 60 муниципалитетах региона. Поддержать устройство тротуаров, а также предложить включить новые объекты могут все жители до 30 июня. Предложения будут рассмотрены при утверждении программы на 2020 год", - отмечает пресс-служба.