Путин заявил о снижении количества внеплановых проверок бизнеса

"Количество внеплановых проверок тоже уменьшилось примерно на 11%", - сказал Путин в ходе прямой линии. По словам президента, власти стремятся сделать так, чтобы представители проверяющих организаций стали менторами и помощниками для бизнеса. "На это настраиваем все проверяющие организации и прокуратура на это настраивается, налоговая служба", - сказал он.

"Имеется в виду, что не только проверяющие будут вести реестр проверок, но и проверяемые - это предложение самого бизнеса - будут вести реестр: кого, кто, по поводу чего проверял, и каковы результаты по их оценке. Вся эта информация будет стекаться в прокуратуру, которая получит дополнительный источник информации о том, что в этой сфере происходит", - пояснил Путин.