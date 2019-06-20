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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил о снижении количества внеплановых проверок бизнеса

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами в России уменьшилось на 11%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Количество внеплановых проверок тоже уменьшилось примерно на 11%", - сказал Путин в ходе прямой линии.
По словам президента, власти стремятся сделать так, чтобы представители проверяющих организаций стали менторами и помощниками для бизнеса. "На это настраиваем все проверяющие организации и прокуратура на это настраивается, налоговая служба", - сказал он.
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Президент РФ напомнил, что для дополнительного контроля данного направления предлагается ряд мер, в том числе и так называемый "зеркальный реестр".
"Имеется в виду, что не только проверяющие будут вести реестр проверок, но и проверяемые - это предложение самого бизнеса - будут вести реестр: кого, кто, по поводу чего проверял, и каковы результаты по их оценке. Вся эта информация будет стекаться в прокуратуру, которая получит дополнительный источник информации о том, что в этой сфере происходит", - пояснил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЭкономика
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