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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверяет жалобу жителя Омска о росте цен за вывоз мусора

Вчера, 14:23
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку после жалобы жителя Омска на рост цен за вывоз мусора в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Роман Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей. В свою очередь Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 13:54
Путин попросит ФАС заняться жалобой омича на рост цен за вывоз мусора
"Организовано проведение доследственной проверки по обращению жителя Омска... о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора поселка Старый Кировск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи тщательно проверят изложенные в видеообращении сведения и дадут правовую оценку действиям организации-оператора.
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Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинОмскОбщество
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