Путин рассказал о поддержке Яндекса со стороны государства

"У нас открытый рынок, он не защищен, а наша компания, такая замечательная компания как ваша, "Яндекс", успешно конкурирует на нашем рынке с такими гигантами, как Google, - все-таки это тоже не без поддержки государства", - сказал Путин в четверг в ходе прямой линии, обращаясь к генеральному директору "Яндекса" в России и HR-директору Елене Буниной.