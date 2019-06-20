Путин рассказал о поддержке Яндекса со стороны государства

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с компанией Google не без поддержки государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас открытый рынок, он не защищен, а наша компания, такая замечательная компания как ваша, "Яндекс", успешно конкурирует на нашем рынке с такими гигантами, как Google, - все-таки это тоже не без поддержки государства", - сказал Путин в четверг в ходе прямой линии, обращаясь к генеральному директору "Яндекса" в России и HR-директору Елене Буниной.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"