Путин о коррупции: чувствую ответственность за это безобразие

"Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали - так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывало. Все время встает альтернатива: может быть, это прикроем, потому что будут вопросы. И у меня всегда один ответ - нет", - сказал Путин в четверг в ходе прямой линии.