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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин о коррупции: чувствую ответственность за это безобразие

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за коррупцию в стране.
"Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали - так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывало. Все время встает альтернатива: может быть, это прикроем, потому что будут вопросы. И у меня всегда один ответ - нет", - сказал Путин в четверг в ходе прямой линии.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 14:15
С чиновников всегда будет особый спрос по вопросу коррупции, заявил Путин
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПроисшествия
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