МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Режиссер Павел Лунгин планирует снять детскую сказку "Василиса" по сценарию своей ученицы, проект представили на питчинге в Минкультуры.
В четверг в министерстве проходит защита претендующих на господдержку проектов игрового кино для детей. Лунгин направил участникам питчинга видеообращение.
"Есть время снимать фильмы про Афганскую войну, а есть время снимать детские добрые сказки. Наступило это время. Это история, которая немножко напоминает Снежную Королеву: девочка идет спасать своего друга, зачарованного современными волшебниками. Кай делал замок изо льда, а мой герой поддался искушению войти в мир гламура и денег. Детям по девять лет", — сказал Лунгин.
По словам сценаристки Анны Денисовой, фильм будет исполнен в жанре магического реализма. Бюджет картины, согласно презентации, составит 150 миллионов рублей. В одной из главных ролей создатели хотели бы увидеть Петра Мамонова.
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