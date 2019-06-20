Павел Лунгин планирует снять детскую сказку "Василиса"

"Есть время снимать фильмы про Афганскую войну, а есть время снимать детские добрые сказки. Наступило это время. Это история, которая немножко напоминает Снежную Королеву: девочка идет спасать своего друга, зачарованного современными волшебниками. Кай делал замок изо льда, а мой герой поддался искушению войти в мир гламура и денег. Детям по девять лет", — сказал Лунгин.